M. Patricia Rivera, MD
Спеціалізація та досвід роботи
- Pulmonary/Lung Cancer/Drug-Related Pneumonitis/Pleural Disease
Членство в професійних спілках
- Professor of Medicine, Division of Pulmonary Diseases and Critical Care Medicine
- University of Rochester Medical Center
Освіта
- Residency, Pulmonary Disease, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
- Fellowship, Pulmonary Disease, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
- Residency, Internal Medicine, North Shore University Hospital-Manhasset
Сертифікати
- Internal Medicine and Pulmonary Medicine