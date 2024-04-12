Забій легень

Забій легені — це викликаний травмою крововилив у легеню та її набряк без розриву.

(Див. також Загальні відомості про травму грудної клітки).

Забій легені — це поширене і потенційно смертельне ушкодження грудної клітки, яке виникає внаслідок значущої тупої або проникаючої травми грудної клітки. У пацієнтів може бути асоційований перелом ребер, перелом грудини, пневмоторакс або інші ушкодження грудної клітки. Більш крупні забої можуть погіршувати оксигенацію. Пізні ускладнення включають пневмонію та іноді гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС).

Симптоми забою легені включають біль (головним чином, через травму грудної стінки над забоєм), а іноді — задишку. Стінка грудної клітки є болючою; інші дані фізикального обстеження є ознаками будь-яких супутніх ушкоджень.

Діагностика забою легені Візуалізація, зазвичай рентгенологічне дослідження органів грудної клітки Забій легені слід підозрювати у разі розвитку після травми грудної клітки респіраторного дистрес-синдрому, особливо коли симптоми посилюються поступово. Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки зазвичай проводиться разом із пульсоксиметрією. Забій викликає затемнення уражених ділянок легеневої тканини на рентгенограмі, але воно може не проявлятися протягом 24–48 годин, тому що затемнення посилюється з часом. КТ дуже чутлива, але зазвичай виконується для оцінки інших підозрюваних ушкоджень. За пацієнтами слід спостерігати для виявлення ознак дихальної недостатності за допомогою регулярної клінічної оцінки та пульсоксиметрії. Якщо виявлено гіпоксемію або задишку, показано проведення капнометрії або визначення газового складу артеріальної крові.