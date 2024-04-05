Загальні відомості про штучну вентиляцію легень

Нормальне спонтанне дихання генерує негативний внутрішньоплевральний тиск, що створює градієнт тиску між атмосферою та альвеолами, що призводить до руху повітря досередини. При штучній вентиляції градієнт тиску виникає внаслідок підвищеного (позитивного) тиску джерела повітря.

Піковий тиск у дихальних шляхах вимірюється в отворі дихальних шляхів (Pao) і зазвичай відображається механічними апаратами ШВЛ. Він являє собою загальний тиск, необхідний для проштовхування об'єму газу в легені, і складається з тиску, що є результатом опору потоку при вдиху (резистивний тиск), еластичної віддачі легень і грудної стінки (еластичний тиск) і альвеолярного тиску, наявного на початок вдиху (позитивний тиск наприкінці видиху [PEEP] — див. малюнок Компоненти тиску в дихальних шляхах). Таким чином,

Резистивний тиск — це виріб зі стійкістю до контурів і потоку повітря. У пацієнта на штучній вентиляції опір потоку повітря виникає в контурі апарата ШВЛ, ендотрахеальній трубці та, що найважливіше, в дихальних шляхах пацієнта. (ПРИМІТКА. Навіть якщо ці фактори постійні, збільшення потоку повітря підвищує резистивний тиск.)

Компоненти тиску в дихальних шляхах під час штучної вентиляції легень, проілюстровані маневром затримки вдиху

Еластичний тиск — це продукт еластичної віддачі легень та грудної стінки (еластичність) та об’єм газу, що подається. Для певного об'єму еластичний тиск збільшується внаслідок підвищення жорсткості легень (як у випадку фіброзу легень) або обмеженої екскурсії стінки грудної клітки або діафрагми (як при напруженому асциті або масивному ожирінні). Оскільки еластичність є зворотним фактором піддатливості, висока еластичність – це те саме, що низька піддатливість.

Тиск закінчення видиху в альвеолях зазвичай такий самий, як атмосферний тиск. Однак, якщо альвеоли повністю не спорожняються через обструкцію дихальних шляхів, обмеження повітряного потоку або скорочення часу видиху, тиск закінчення видиху може бути позитивним відносно атмосфери. Цей тиск називається власним PEEP або авто-PEEP, щоб відрізнити його від зовнішнього (терапевтичного) PEEP, який створюється шляхом налаштування апарата ШВЛ або шляхом накладання щільно прилягаючої маски, яка утримує позитивний тиск протягом усього дихального циклу.

Будь-яке підвищення пікового тиску в дихальних шляхах (наприклад, > 25 см H2O) повинно спонукати до вимірювання тиску наприкінці вдиху (тиск плато) за допомогою маневру затримки в кінці вдиху, щоби визначити відносний внесок резистивного та еластичного тиску. Маневр тримає клапан видиху закритим ще протягом 0,3-0,5 секунди після вдихання, затримуючи видихання. Протягом цього часу тиск у дихальних шляхах знижується від пікового значення, коли припиняється потік повітря. Отриманий наприкінці вдиху тиск являє собою еластичний тиск після віднімання PEEP (якщо пацієнт не робить активних скорочень вдиху або м'язів видиху під час вимірювання). Різниця між піковим тиском і тиском плато полягає в резистивному тиску.

Підвищений резистивний тиск (наприклад, > 10 см H2O) свідчить про те, що ендотрахеальна трубка перекручена або закупорена виділеннями, або що наявний інтралюмінальний утвір чи бронхоспазм.

Підвищений еластичний тиск (наприклад, > 10 см H2O) свідчить про зниження піддатливості легеневої тканини через

Набряк, фіброз або лобарний ателектаз

Великий плевральний випіт, пневмоторакс або фіброторакс

Позалегеневі рестриктивні зміни, які можуть виникати внаслідок циркулярних опіків або інших деформацій стінки грудної клітки, асциту, вагітності або хворобливого ожиріння

дихальний об’єм занадто великий для кількості легень, що вентилюється (наприклад, нормальний дихальний об’єм доставляється в одну легеню через неправильне розташування ендотрахеальної трубки).

Власний PEEP (авто-PEEP) у пасивного пацієнта можна виміряти за допомогою маневру затримки наприкінці видиху. Безпосередньо перед подихом порт видиху закривається на 2 секунди. Потік припиняє, усуваючи резистивний тиск; отриманий тиск відображає альвеолярний тиск наприкінці видиху (внутрішній PEEP). Хоча точне вимірювання залежить від того, що пацієнт є повністю пасивним щодо апарата ШВЛ, немає гарантій щодо використання нервово-м'язової блокади виключно з метою вимірювання внутрішньої PEEP.

Некількісний метод ідентифікації внутрішньої PEEP полягає у перевірці відстеження швидкості видиху. Якщо пульс видиху триває до наступного вдиху або грудна клітка пацієнта не відпочиває до наступного вдиху, наявні внутрішні PEEP. Наслідки підвищеної внутрішньої PEEP включають підвищену дихальну функцію та зниження венозного повернення, що може призвести до зниження серцевого ритму та гіпотензії.

Ознаки власного PEEP повинні спонукати до пошуку причин перешкоди потоку повітря (наприклад, виділення з дихальних шляхів, зменшення еластичної тяги, бронхоспазм), однак висока хвилинна вентиляція (> 20 л/хвилину) сама по собі може призводити до власного PEEP у пацієнта без перешкоди потоку повітря. Якщо причиною є обмеження повітряного потоку, можна зменшити PEEP шляхом скорочення часу вдиху (тобто збільшення вдиху) або зменшення частоти дихання, тим самим дозволяючи проводити більшу частину респіраторного циклу під час видиху.