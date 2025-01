Os estudos científicos são inconsistentes, porém, se o zinco tem de fato algum efeito sobre o resfriado comum, ele provavelmente é pequeno e ocorre somente quando é tomado assim que os sintomas do resfriado aparecem.

Evidências bem fundamentadas indicam que suplementos de zinco, quando combinados com outros suplementos em uma fórmula padronizada, retardam a progressão da degeneração macular relacionada à idade atrófica (forma seca) moderada a grave. Evidências também mostram que o zinco pode ajudar as pessoas com diabetes e pré-diabetes a controlar os níveis de glicose no sangue.

Um estudo em 2016 observou que a suplementação de zinco pode ajudar a aliviar a diarreia em crianças com deficiência de zinco ou desnutridas (geralmente em países com poucos recursos) que têm mais de 6 meses de idade. Existem evidências de que, em países com poucos recursos, tomar suplementos contendo zinco e ferro uma vez por semana durante o primeiro ano de vida pode diminuir a mortalidade devido à diarreia e a infecções respiratórias.