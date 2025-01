Algumas pessoas que tomaram a kava tanto na Europa como nos Estados Unidos apresentaram toxicidade hepática (incluindo insuficiência hepática). Assim, a Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) exige a colocação de uma advertência no rótulo de produtos à base de kava e sua segurança está sob constante vigilância. Alguns pesquisadores acreditam que talvez a toxicidade hepática seja causada por uma preparação inadequada ou por matérias-primas de má qualidade que estão contaminadas com bolor que contém as toxinas hepáticas.

Uma erupção cutânea escamosa (dermopatia por kava), problemas de visão, alterações no sangue (por exemplo, um aumento no número de glóbulos vermelhos) e alterações em distúrbios de movimento (por exemplo, a piora da doença de Parkinson) podem ocorrer quando a kava é preparada de maneira tradicional (na forma de chá) e usada em altas doses ou durante longos períodos de tempo.

A kava deve ser interrompida pelo menos duas semanas antes de uma cirurgia para que ela possa ser eliminada do sistema, uma vez que a kava pode causar sedação excessiva quando são administrados anestésicos ou outros sedativos.