S-adenosil-L-metionina (SAMe)

Até o momento, não existe confirmação clara por estudos científicos de que a SAMe oferece de fato a maioria dos supostos benefícios e mais pesquisas são necessárias.

No entanto, em dois estudos examinados durante uma análise em 2002, a SAMe demonstrou ser tão eficaz quanto os medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) no tratamento de limitações funcionais (mas não a dor) em pessoas com osteoartrite e sem os efeitos colaterais comuns que ocorrem com o uso de AINEs.

Em alguns estudos, a SAMe usada em conjunto com um antidepressivo foi útil para pessoas que apresentaram depressão que não melhorou com tratamento com um inibidor seletivo de recaptação da serotonina (ISRS), mas esse benefício não foi confirmado por estudos posteriores.