O papel do cromo suplementar é controverso e as evidências são conflitantes.

Embora a deficiência de cromo comprometa a função da insulina, a suplementação não demonstrou ajudar as pessoas com diabetes, salvo pequenas mudanças no nível de glicose do sangue.

Há evidência de que ele pode ajudar a emagrecer, mas o efeito é pequeno. Em especial, uma análise de estudos randomizados controlados de picolinato de cromo em adultos com sobrepeso ou obesidade mostrou uma redução pequena, mas significativa, no peso; no entanto, os pesquisadores afirmaram que não houve evidência geral que pudesse dar respaldo ao uso do cromo. Também não existem evidências de que o picolinato de cromo seja benéfico à composição corporal ou aos níveis de colesterol ou de triglicerídeos.