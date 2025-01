A coenzima Q10 é considerada útil devido ao seu efeito antioxidante e função no metabolismo energético. Os antioxidantes protegem as células contra danos causados pelos radicais livres, que são produtos com alta atividade química derivados da atividade normal das células.

Os proponentes afirmam que a coenzima Q10 (CoQ10) melhora a aparência da pele, o desempenho do exercício, a fertilidade, a saúde cerebral e pulmonar e no alívio da enxaqueca. Especificamente, alega-se que ela beneficia pessoas com

A coenzima Q10 também pode ajudar a proteger o coração dos efeitos tóxicos de certos medicamentos para quimioterapia contra o câncer (como doxorrubicina e daunorrubicina). Além disso, os proponentes afirmam que a coenzima Q10 pode diminuir os sintomas musculares que podem surgir com o consumo de estatinas.