As evidências sugerem que o suco ou extrato de oxicoco pode ajudar a prevenir a recorrência das ITUs durante os doze meses seguintes, mas esse efeito é leve. O oxicoco não consegue tratar ITUs ativas. No entanto, as evidências têm sido um pouco inconsistentes. O suco natural do oxicoco, sem ser processado, contém antocianidinas que impedem que a Escherichia coli (a bactéria que costuma causar as infecções do trato urinário), se fixe nas paredes do aparelho urinário.

Não há evidências de que o oxicoco seja eficaz para baixar a febre ou tratar certos tipos de câncer.