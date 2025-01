Evidências científicas não mostram benefício quando o sulfato de condroitina é tomado isoladamente. No entanto, existe evidência sugerindo que, quando combinada com a glucosamina, ela pode

Reduzir dores articulares

Melhorar a mobilidade das articulações

Permitir uma redução das doses de medicamentos anti-inflamatórios convencionais quando, por exemplo, o sulfato de condroitina é tomado com glucosamina durante seis a 24 meses

Em geral, apenas estudos de pequeno porte estudaram o sulfato de condroitina usado isoladamente ou combinado com glucosamina para tratar a osteoartrite. Entretanto, o estudo de intervenção em artrite com glucosamina/condroitina (Glucosamine/Chondroitin Arthritis Intervention Trial, GAIT) de 2006 foi um estudo de grande porte, controlado por placebo, de glucosamina, sulfato de condroitina e dos dois em combinação para tratar a osteoartrite de joelho. Nenhum dos medicamentos, usados tanto isoladamente como combinados, causou uma redução significativa da dor. O estudo sugeriu que pessoas com dor moderada a grave no joelho apresentaram algum alívio com a combinação, mas esses achados precisam ser confirmados.