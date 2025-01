Não existem evidências claras que comprovem as alegações de que o cardo-mariano beneficia pessoas com doença hepática, diabetes, pré-diabetes ou qualquer outro distúrbio.

O cardo-mariano pode reduzir os níveis de glicose no sangue em pessoas com diabetes tipo 2; portanto, as pessoas com diabetes devem consultar o médico antes de tomá-lo. Gestantes e mulheres com quadros clínicos sensíveis a hormônios devem consultar o médico antes de tomar cardo-mariano.