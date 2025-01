Não há evidências convincentes de que o ginseng de fato melhora o desempenho mental em pessoas saudáveis ou em pessoas diagnosticadas com demência.

Um estudo mostrou que o ginseng não previne resfriados, mas encurta sua duração. Alguns estudos mostram que o ginseng pode melhorar levemente a função erétil.

Em outro estudo de grande porte, mas breve, o ginseng melhorou a qualidade de vida, de acordo com um relatório subjetivo. No entanto, é difícil avaliar a qualidade de vida (e alguns outros possíveis efeitos do ginseng, como a energia), porque isso é muito subjetivo. Em um estudo realizado com pessoas com diabetes, o ginseng reduziu os níveis de glicose no sangue e causou uma melhora no humor e na energia. Algumas evidências preliminares sugerem que o ginseng americano pode ajudar a aliviar as infecções das vias respiratórias.