Há estudos que sugerem que a valeriana melhora a qualidade do sono e diminui o tempo necessário para adormecer. Por exemplo, em um estudo, mulheres na menopausa com dificuldade para dormir tiveram melhor qualidade de sono quando tomaramvaleriana. No entanto, ainda não foi comprovado se a valeriana é de fato eficaz contra a insônia.

Não existem evidências científicas suficientes para determinar se a valeriana é de fato eficaz para tratar cefaleias, depressão, batimentos cardíacos irregulares e tremores. Atualmente, existe interesse em estudar a valeriana para tratar o transtorno obsessivo-compulsivo, e um estudo sugere que a valeriana tem alguns efeitos que combatem as tendências obsessivas e compulsivas.