Estudos científicos mostram que o ginkgo beneficia pessoas com doença arterial periférica, embora o benefício seja pequeno. O ginkgo aumentou a distância que a pessoa afetada consegue caminhar sem dor.

De acordo com os resultados de um estudo clínico abrangente, parece improvável que ele traga benefícios significativos a pessoas com demência. Nesse estudo clínico, o ginkgo não foi eficaz na redução do desenvolvimento da demência e da doença de Alzheimer em idosos. No entanto, outros estudos indicam que o ginkgo, quando tomado em doses suficientes e por mais de cinco meses, consegue estabilizar temporariamente a função mental e social em pessoas com demência leve a moderada.

Existe alguma evidência sugerindo que tomar ginkgo pode ser benéfico para vários problemas de saúde. O ginkgo pode

Ajudar moderadamente a diminuir os sintomas de alguns distúrbios como ansiedade e esquizofrenia

Ajudar na recuperação de um acidente vascular cerebral

Ajudar a retardar a degeneração macular relacionada à idade (uma doença ocular) e melhorar o fluxo sanguíneo nos olhos

Aliviar o zumbido nos ouvidos, mas provavelmente não em pessoas cujo principal problema é o acúfeno

Prevenir a doença da altitude em algumas pessoas

Novas evidências relatam o benefício do ginkgo no tratamento do diabetes tipo 2. Quando combinado com metformina, o ginkgo causou uma redução significativa na glicemia de jejum e na HbA1C.