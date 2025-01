Hidraste (Hydrastis canadensis)

A eficácia do hidraste como remédio para resfriado não foi comprovada. Em alguns estudos com desenho adequado, a berberina isolada do hidraste causou uma redução da diarreia, incluindo diarreia em pessoas com síndrome do intestino irritável.

Existem evidências mostrando que, em pessoas com diabetes, a berberina pode diminuir os níveis de glicose em jejum e pós-prandial e de hemoglobina A1c (HbA1C).

A berberina também demonstrou reduzir o colesterol, a pressão arterial e o peso corporal.