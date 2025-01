Em geral, a glucosamina é considerada segura, mas as evidências sobre seus benefícios são limitadas. As pessoas com osteoartrite do joelho podem conversar com o médico sobre acrescentar glucosamina (geralmente combinada com sulfato de condroitina) ao seu plano de tratamento. No entanto, seu uso não é endossado por organizações de especialistas que tratam a osteoartrite.

As pessoas que tomam varfarina devem conversar com o médico sobre o monitoramento do risco de hemorragia.