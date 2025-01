A melatonina é utilizada principalmente para tratar a insônia e ajudar a minimizar os efeitos do jet lag ou do trabalho em turnos. As pessoas que atravessam fusos horários podem tomar melatonina no dia ou noite anterior à sua partida e por duas a quatro noites depois da chegada. Quem trabalha em turnos pode tomar melatonina antes de ir para a cama. Há pesquisas sendo realizadas com melatonina para ressincronizar o ciclo sono-vigília em pessoas que se encontram nas fases iniciais da doença de Alzheimer, bem como aquelas com transtorno afetivo sazonal (sentir-se deprimido nos meses do inverno).

A melatonina também é utilizada para controlar a ansiedade antes e depois de cirurgia; 80% das pessoas sentem ansiedade antes de fazerem uma cirurgia.