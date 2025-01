University of Utah College of Pharmacy

O gengibre é uma planta com floração cuja raiz (rizoma) tem sido usada há muito tempo na culinária e na medicina e acredita-se que ele tenha efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Os antioxidantes protegem as células contra danos causados pelos radicais livres, que são produtos com alta atividade química derivados da atividade normal das células. O caule contém substâncias denominadas gingeróis, que conferem ao gengibre o sabor e o odor que lhe são característicos. Os shogaóis são outro tipo de princípio ativo. O gengibre pode ser usado fresco, seco ou na forma de suco ou óleo

(consulte também Considerações gerais sobre suplementos alimentares).

Evidências a favor do gengibre Estudos científicos sugerem que o gengibre é eficaz para o tratamento da náusea gestacional e da náusea e vômitos pós-operatórios, mas não da náusea causada pela quimioterapia. Alguns estudos mostraram que o gengibre causa uma redução moderada na dor de joelho e quadril devido à osteoartrite, mas outros estudos não confirmam esse benefício. Os estudos mostram que o gengibre em pó pode ser benéfico no caso de menstruações dolorosas que não são causadas por outro distúrbio (dismenorreia primária). O gengibre está sendo avaliado para o diabetes tipo 2, e evidências surgiram mostrando uma leve redução nos níveis de HbA1C (uma forma de hemoglobina que indica os níveis médios de glicose no sangue).

Efeitos colaterais do gengibre O gengibre não costuma ser prejudicial, ainda que em algumas pessoas provoque uma sensação de queimação quando ingerido. O gengibre também pode provocar desconforto digestivo e causar um gosto desagradável na boca. O gengibre pode aumentar o risco de hemorragia.

Interações medicamentosas com o gengibre Talvez seja necessário monitorar as pessoas que tomam gengibre e medicamentos que previnem a formação de coágulos, quanto à presença de sangramento ou de coágulos.

Recomendações para o gengibre O gengibre é relativamente seguro e pode ser eficaz para náuseas e vômitos relacionados à gravidez e náuseas e vômitos pós-operatórios. O gengibre também pode ajudar a aliviar menstruações dolorosas associadas à dismenorreia primária.