As evidências científicas com relação ao benefício no alívio dos sintomas da menopausa são conflitantes. Alguns estudos mostram que o cohosh negro proporciona certo alívio aos sintomas da menopausa, mas não tão eficazmente quanto os tratamentos hormonais. No entanto, outros estudos não encontraram nenhuma diferença entre o cohosh negro e placebo (substâncias que não contêm um princípio ativo) para aliviar ondas de calor ou melhorar as pontuações dos sintomas da menopausa. Uma das dificuldades é o fato de que os ingredientes dos suplementos de cohosh negro não são padronizados.

Há alguns dados confiáveis sobre a eficácia do cohosh negro em outros distúrbios e sintomas.