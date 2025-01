Desidroepiandrosterona (DHEA)

Teoricamente, a DHEA pode vir a causar acne, dor de cabeça, alterações no humor, aumento do tamanho das mamas em homens e excesso de pelos em mulheres. Ela pode diminuir os níveis de colesterol HDL (o colesterol bom), aumentar os níveis de triglicerídeos e piorar a síndrome do ovário policístico (SOP). Ela também pode estimular o crescimento de câncer de próstata, de fígado e de mama. No entanto, esses efeitos não foram comprovados.