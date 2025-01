University of Utah College of Pharmacy

A creatina é um aminoácido sintetizado no fígado e armazenado nos músculos. Quando combinada com fosfato, é uma fonte de energia prontamente disponível no corpo. Na dieta, a creatina é encontrada no leite, nas carnes vermelhas e em alguns tipos de peixe

Alegações sobre a creatina As pessoas tomam suplementos de creatina para melhorar o desempenho físico ou atlético e para reduzir a fadiga muscular. A creatina é usada clinicamente para melhorar o funcionamento físico em pessoas com determinados distúrbios musculares.

Evidências a favor da creatina Alguns estudos indicam que a creatina pode aumentar a quantidade de trabalho realizado com menos dispêndio de esforço (como na corrida curta e veloz).

Efeitos colaterais da creatina Os suplementos de creatina podem causar ganho de peso e elevar a concentração de creatina na urina e no sangue e provocar uma disfunção renal. Leve desconforto estomacal, dor de cabeça, desidratação, irritação e agressão, edema e cãibras musculares ocorrem ocasionalmente.

Interações medicamentosas com a creatina Nenhuma interação medicamentosa foi bem documentada, mas os médicos estão preocupados que tomar creatina possa aumentar o risco de medicamentos tais como medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), que podem afetar a função renal. Além disso, a cafeína pode diminuir o benefício da creatina ao diminuir sua produção de energia.

Recomendações para a creatina A creatina pode oferecer uma leve ajuda a atletas que precisam de surtos de força repentinos, mas é improvável que os efeitos sejam significativos. Ela parece ser razoavelmente segura, mas as pessoas que têm histórico de disfunção renal ou que estão tomando medicamentos que afetam a função renal devem evitar consumir suplementos de creatina.