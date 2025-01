Evidências anteriores mostraram que o óleo de peixe provavelmente diminui a incidência de ataques cardíacos e morte causados por arritmias cardíacas em pessoas com doença arterial coronariana. O óleo de peixe também pareceu diminuir os níveis sanguíneos de triglicerídeos, um fator de risco para a doença arterial coronariana. Doses mais elevadas de óleo de peixe também podem diminuir o risco de apresentar doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca sem reduzir a pressão arterial. Estudos recentes mostraram que tomar óleo de peixe por um a sete anos diminui os níveis de triglicerídeos, mas provavelmente não teve muito efeito sobre ataques cardíacos e morte devido a arritmias cardíacas ou sobre acidentes vasculares cerebrais em pessoas com doença arterial coronariana. As orientações científicas da Associação Americana do Coração de 2019 descreveram as limitações ao uso de suplementos à base de óleo de peixe vendidos sem receita (de venda livre) e aconselhou que apenas produtos com receita aprovados pela Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA sejam usados por pessoas com níveis elevados de triglicerídeos.

As evidências científicas que dão respaldo a qualquer benefício para pessoas com artrite reumatoide são inconclusivas.

O controle dos fatores de risco para a aterosclerose (por exemplo, a pressão alta) e a ingestão regular de alimentos contendo ácidos graxos ômega-3 e de mais verduras verde-escuro podem ajudar a retardar a progressão da degeneração macular relacionada à idade. No entanto, tomar suplementos de ácidos graxos ômega-3 não retarda a progressão da doença.

Alguns estudos recentes em animais sugerem que os ácidos graxos ômega-3 poderiam interromper o crescimento de cânceres ou desacelerar seu crescimento. No entanto, esses achados não têm se repetido em humanos.

Algumas evidências sugerem que o óleo de peixe, na forma de suplementos ou em alimentos, ajuda a aliviar os sintomas dos olhos ressecados, mas as evidências são inconsistentes.

Evidências observacionais mostram que indivíduos que tomam suplementos de óleo de peixe podem ter menos depressão. No entanto, tais efeitos não foram comprovados de forma conclusiva e provavelmente são leves.