Valutazione clinica

A volte esami ematochimici e/o esami di imaging non invasivi

A volte biopsia epatica

Si sospetta la fibrosi epatica se i pazienti sono affetti da malattia epatica cronica (p. es., epatite cronica virale C [HCV] o epatite B cronica [HBV], epatopatia alcolica, steatoepatite associata a disfunzione metabolica [MASH], precedentemente nota come steatoepatite non alcolica]) o se i risultati dei test ematici epatici sono alterati; in tali casi, vengono effettuati dei test per verificare la fibrosi e, se la fibrosi è presente, per determinarne la gravità (stadio). La determinazione dello stadio di fibrosi può guidare le decisioni mediche. Per esempio, lo screening per il carcinoma epatocellulare e per le varici gastroesofagee è indicato se la cirrosi è confermata, ma in genere non lo è nei casi di fibrosi lieve o moderata. La valutazione del grado di fibrosi epatica aiuta a valutare la prognosi dei pazienti con epatite virale cronica. Tuttavia, vista la disponibilità diffusa di farmaci antivirali ad azione diretta, conoscere il grado di fibrosi è diventato molto meno importante nel decidere quando iniziare la terapia antivirale.

I test utilizzati per stadiare la fibrosi comprendono test di imaging convenzionali, esami del sangue, biopsia epatica e nuovi test di imaging non invasivi che valutano la rigidità epatica.

Test di imaging convenzionali: i test di imaging convenzionali comprendono ecografia, TC e RM. Questi test possono individuare i segni di cirrosi ed ipertensione portale, come nodularità superficiale del fegato, splenomegalia e varici. Tuttavia, non sono sensibili per la fibrosi moderata o persino avanzata e potrebbero non rilevare alcuni casi di cirrosi se la splenomegalia e le varici sono assenti. Anche se la presenza di fibrosi può determinare un'alterazione dell'ecogenicità in ecografia o un'eterogeneità di segnale in TC, tali riscontri sono aspecifici e possono indicare solo la presenza di grasso al livello del parenchima epatico.

Valutazione non invasiva della fibrosi: le più recenti tecnologie acustiche possono aumentare la precisione dell'ecografia, della TC e della RM per rilevare fibrosi o cirrosi precoce; esse comprendono

Per questi test, vengono applicate delle vibrazioni acustiche all'addome con una sonda. La misura di quanto rapidamente tali vibrazioni vengano trasmesse attraversando il fegato indica quanto sia rigido (ossia, fibroso) il tessuto epatico. Tuttavia, alcune altre condizioni oltre alla fibrosi aumentano anche la rigidità epatica, tra cui una grave epatite attiva, l'aumento della pressione del cuore destro e lo stato postprandiale. Inoltre, queste tecniche non sono state ben validate in caso di gravidanza, di risposta virologica sostenuta dopo il trattamento del virus dell'epatite C e di rari disturbi epatici. Pertanto, l'uso di queste tecniche non è in genere raccomandato nei pazienti che presentano una di queste condizioni. Per migliorare la valutazione della fibrosi, altre tecniche (p. es., RM T1 corretta, misurazione basata su ecografia tridimensionale) sono in fase di sviluppo in attesa di convalida in diversi ambiti clinici.

La biopsia epatica rimane lo standard di riferimento per la diagnosi e la stadiazione della fibrosi epatica e per la diagnosi di patologie epatiche sottostanti che determinano la fibrosi. Tuttavia, la biopsia epatica è una metodica invasiva, con conseguente rischio dal 10 al 20% di complicanze minori (p. es., dolore post-procedurale) e un rischio dallo 0,5 all'1% di complicanze gravi (p. es., sanguinamento significativo) (1). Inoltre, la biopsia epatica è limitata da errori di campionamento e da imperfetta concordanza interosservatore nell'interpretazione dei reperti istologici. Così, la biopsia epatica non sempre può essere eseguita. La biopsia epatica di solito non viene eseguita solo per la stadiazione della fibrosi epatica a meno che i test non invasivi non aiutino a stabilire la diagnosi (p. es., perché diversi test non invasivi producono risultati discordanti) o per studi clinici.

Il sistema di stadiazione METAVIR (meta-analysis of histological data in viral hepatitis) valuta i cambiamenti infiammatori (attività istologica) e il livello di fibrosi come segue (2):

Attività istologica

A0 = nessuna attività

A1 = attività lieve

A2 = attività moderata

A3 = attività grave

Fibrosi

F0 = nessuna fibrosi

F1 = fibrosi portale senza setti

F2 = fibrosi portale con rari setti

F3 = numerosi setti senza cirrosi

F4 = cirrosi

Gli esami del sangue sono inclusi in modelli clinici (p. es., indice APRI, punteggio BARD, punteggio FIB-4, punteggio della fibrosi della steatosi epatica non alcolica), che combinano i test comunemente disponibili (aspartato aminotransferasi [AST], alanina aminotransferasi [ALT], conta piastrinica, albumina, rapporto normalizzato internazionale [INR]) con dati demografici e informazioni cliniche (p. es., età, indice di massa corporea [IMC], diabete/compromissione della glicemia a digiuno). Alcuni pannelli disponibili in commercio (p. es., FibroTest [noto come il Fibrosure negli Stati Uniti], l'Hepascore, il Pannello Europeo per la fibrosi epatica [ELF]) combinano marcatori indiretti (p. es., bilirubina sierica) e marcatori diretti (p. es., procollagene di tipo I e III, acido ialuronico) della funzione epatica. I marcatori diretti sono sostanze coinvolte nella patogenesi della deposizione di matrice extracellulare o citochine che inducono la deposizione di matrice extracellulare. Questi modelli e pannelli sono maggiormente utilizzati per distinguere tra 2 livelli di fibrosi: assente-minima versus moderata-grave; non sono affidabili nella differenziazione tra gradi di fibrosi moderata e grave. Pertanto, se si sospetta una fibrosi, un approccio è quello di iniziare con uno di questi pannelli e quindi fare le nuove valutazioni non invasive della fibrosi, riservando la biopsia epatica come ultima risorsa.

Le combinazioni di esami del sangue e di imaging possono migliorare la valutazione della fibrosi. Esempi sono il punteggio FAST (FibroScan-AST), che associa il FibroScan e i livelli sierici di AST; il punteggio MAST (MRI-AST), che associa la MRI-based proton density fat fraction (MRI-PDFF), l'elastografia a risonanza magnetica (MRE), e i livelli sierici di AST; e il MEFIB, che associa l'MRE e l'indice fibrosi-4 (FIB-4) (3). Questi strumenti sono stati sviluppati per la valutazione della fibrosi epatica della steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH, precedentemente nota come steatosi epatica non alcolica).