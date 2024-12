Farmaci antivirali

Talvolta trapianto di fegato

(Vedi anche the American Association for the Study of Liver Diseases [AASLD] guidelines Update on Prevention, Diagnosis, and Treatment of Chronic Hepatitis B: AASLD 2018 Hepatitis B Guidance).

La terapia antivirale è indicata nei pazienti con epatite B cronica e uno o più dei seguenti:

Livelli elevati delle aminotransferasi

Elevata carica virale del virus dell'epatite B

Evidenza clinica o bioptica di malattia progressiva

L'obiettivo è di eliminare l'HBV-DNA (1). Il trattamento a volte può causare la negativizzazione dell'antigene e dell'epatite B (HBeAg), o, ancor più raramente, la negativizzazione dell'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg). Tuttavia, la maggior parte dei pazienti trattati per l'epatite B cronica deve essere trattata a tempo indeterminato. Questi farmaci non possono curare la malattia.

La prematura interruzione del trattamento può portare alla recidiva, che può essere grave. Tuttavia, il trattamento può essere interrotto se si verifica uno dei seguenti:

Sieroconversione da antigene e del virus dell'epatite B (HBeAg) in anticorpi per l'antigene e (HBeAg) del virus dell'epatite B (anti-HBe).

Negativizzazione dell'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg).

Diversi farmaci antivirali sono attivi contro l'epatite B, ma solo 4 sono attualmente raccomandati: entecavir, tenofovir disoproxil fumarato, tenofovir alafenamide e interferone-alfa pegilato (peginterferon alfa). Sono stati utilizzati anche adefovir, interferone alfa, lamivudina e telbivudina, ma non sono più raccomandati come trattamento di prima linea a causa dell'aumentato rischio di effetti avversi e dello sviluppo di resistenza al farmaco.

Il trattamento di prima linea in genere si basa su uno dei seguenti:

Un farmaco antivirale orale, come per esempio entecavir (un analogo nucleosidico) o tenofovir (un analogo nucleotidico)

Interferone alfa pegilato

Gli antivirali orali hanno scarsi effetti avversi e possono essere somministrati a pazienti con insufficienza epatica. L'acidosi lattica è un potenziale effetto collaterale, e si devono controllare i livelli di acido lattico se vi è preoccupazione clinica. La terapia di combinazione non si è dimostrata superiore alla monoterapia. I pazienti devono essere testati per l'HIV prima di iniziare il trattamento.

Se l'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg) diventa non rilevabile e la sieroconversione dell'antigene e dell'epatite B (HBeAg) si verifica in pazienti con infezione cronica da virus dell'epatite B HBeAg-positivi, in tal caso può essere sospesa la somministrazione di farmaci antivirali. Ai pazienti con infezione cronica da virus dell'epatite B HBeAg-negativi va quasi sempre somministrata la terapia antivirale a tempo indeterminato per mantenere la soppressione virale; hanno già sviluppato anticorpi anti-HBeAg, e quindi l'unico criterio specifico per l'interruzione del trattamento anti-virus dell'epatite B sarebbe la negativizzazione del dosaggio dell'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg).

L'entecavir ha un'elevata potenza antivirale, e la resistenza ad esso è rara; è considerato un trattamento di prima linea per l'infezione da virus dell'epatite B. L'entecavir è efficace contro i ceppi adefovir-resistenti. Il dosaggio è di 0,5 mg per via orale 1 volta/die; tuttavia, i pazienti che hanno assunto in precedenza un analogo nucleosidico devono assumere 1 mg per via orale 1 volta/die. La dose deve essere ridotta in pazienti con insufficienza renale. Gravi effetti avversi sembrano essere rari, sebbene non sia testata la tossicità in gravidanza.

Il tenofovir ha sostituito l'adefovir (un precedente analogo nucleotidico) come trattamento di prima linea. Il tenofovir è l'antivirale orale più potente per l'epatite B; la resistenza è minima. Ha pochi effetti avversi. Ci sono 2 forme di tenofovir:

Tenofovir disoproxil fumarato (TDF)

Tenofovir alafenamide (TAF), che è più recente

Può essere necessario ridurre la frequenza di dosaggio del tenofovir disoproxil fumarato se la clearance della creatinina è ridotta. I potenziali effetti collaterali comprendono nefropatia, sindrome di Fanconi e osteomalacia. Se i pazienti sono a rischio di insufficienza renale, si devono controllare la clearance della creatinina, il fosfato sierico e il glucosio e le proteine nelle urine almeno 1 volta/anno. Si devono prendere in considerazione studi della densità ossea basale e durante il trattamento se i pazienti hanno un'anamnesi di frattura o fattori di rischio per l'osteopenia.

Non è necessario alcun aggiustamento della dose di tenofovir alafenamide se la clearance della creatinina è ridotta. Il tenofovir disoproxil fumarato (TDF) e il tenofovir alafenamide fumarato (TAF) sono simili nell'efficacia, ma il tenofovir alafenamide fumarato è più sicuro nei pazienti quando la tossicità renale o la densità ossea rappresentano un problema. Prima di iniziare e durante la terapia, si devono controllare la creatinina sierica, il fosforo, la clearance della creatinina e il glucosio e le proteine delle urine.

L'interferone alfa pegilato può essere usato al posto dell'interferone-alfa. L'interferone alfa peghilato viene somministrato per iniezione 1 volta/settimana per 48 settimane. Gli effetti avversi sono simili a quelli dell'interferone-alfa ma possono essere meno gravi. Più del 40% dei pazienti trattati con interferone alfa pegilato riferisce stanchezza, febbre, mialgia e cefalea. Altri potenziali effetti avversi comprendono disturbi dell'umore, citopenia e malattie autoimmuni.

Le controindicazioni all'utilizzo dell'interferone alfa pegilato comprendono le seguenti:

Malattia epatica scompensata

Epatite autoimmune

Insufficienza renale

Immunosoppressione

Trapianto di organi solidi

Citopenia

I seguenti test si devono utilizzare per monitorare i pazienti trattati con interferone alfa pegilato:

Emocromo con formula (ogni mese per 3 mesi)

Dosaggio TSH (ogni 3 mesi)

Monitoraggio clinico per complicanze autoimmuni, ischemiche, neuropsichiatriche e infettive

Livelli di acido lattico se vi è preoccupazione clinica

Test per l'HIV prima di iniziare il trattamento

Le terapie antivirali non preferenziali (adefovir, lamivudina, telbivudina, interferone-alfa) possono essere prese in considerazione se i suddetti farmaci non sono disponibili.

L'adefovir è un analogo nucleotidico. La posologia è di 10 mg per via orale 1 volta/die. Non è il trattamento di prima linea da preferirsi, perché si rischiano l'insufficienza renale e l'acidosi lattica.

La lamivudina (un analogo nucleosidico) non è più considerata trattamento di prima linea per l'infezione da virus dell'epatite B perché il rischio di resistenza è alto e l'efficacia è inferiore se comparata ai nuovi farmaci antivirali. Il dosaggio è di 100 mg per via orale 1 volta/die; ha pochi effetti avversi.

La telbivudina è un analogo nucleosidico che ha maggiori potenza ed efficacia rispetto alla lamivudina, ma ha anche alti tassi di resistenza; non è considerata un trattamento di prima linea. Il dosaggio è di 600 mg per via orale 1 volta/die.

L'interferone alfa si può utilizzare, ma non è più considerato un trattamento di prima linea ed è stato generalmente sostituito dall'interferone alfa pegilato.

Per l'epatopatia da virus dell'epatite B in fase terminale, va considerata l'ipotesi del trapianto di fegato. Nei pazienti con infezione da virus dell'epatite B, l'assunzione a lungo termine di antivirali orali di prima linea e la somministrazione di immunoglobuline anti-epatite B hanno migliorato il decorso dopo il trapianto di fegato. La sopravvivenza è uguale o migliore rispetto al trapianto per altre indicazioni, e le recidive di epatite B sono ridotte al minimo.