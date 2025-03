Colangiopancreatografia in RM

La colangite sclerosante primitiva è sospettata in pazienti con anomalie inspiegabili nei test di funzionalità epatica, in particolare in quelli con associata una malattia infiammatoria intestinale cronica. Un quadro colestatico è tipico, con aumento della fosfatasi alcalina e della gamma-glutamil transpeptidasi (GGT) piuttosto che delle aminotransferasi. I livelli di gammaglobuline e IgM tendono ad aumentare. Il dosaggio di anticorpi anti-nucleo (ANA) e di anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili (pANCA) è generalmente positivo. Gli anticorpi antimitocondrio, positivi nella colangite biliare primitiva, sono caratteristicamente negativi.

L'imaging del sistema epatobiliare inizia con l'ecografia per escludere l'ostruzione biliare extraepatica. Nonostante l'ecografia o la TC possano mostrare la dilatazione duttale, la diagnosi richiede una colangiografia per mostrare restringimenti multipli e dilatazioni nella porzione intraepatica ed extraepatica dei dotti biliari. La colangiografia deve iniziare con una colangiopancreatografia in RM. La colangiopancreatografia retrograda endoscopica è solitamente una 2a scelta, per via della sua invasività. La biopsia del fegato di solito non è necessaria per la diagnosi; quando eseguita, evidenzia la proliferazione dei dotti biliari, la fibrosi periduttale, la flogosi e la scomparsa dei dotti biliari. Con il progredire della malattia, la fibrosi periduttale si estende dalle regioni portali e causa, alla fine, una cirrosi biliare secondaria.

Gli adulti con colangite sclerosante primitiva, anche in presenza di cirrosi, devono essere sottoposti a imaging addominale (ecografia, tomografia computerizzata addominale, o imaging a risonanza magnetica/colangiopancreatografia a risonanza magnetica) ogni 6-12 mesi per lo screening per cancro della colecisti e colangiocarcinoma. I livelli sierici di antigene carboidratico (CA) 19-9 devono essere monitorati regolarmente (1).

La colonscopia con biopsie deve essere eseguita in pazienti senza preesistente malattia infiammatoria intestinale al momento della diagnosi di colangite sclerosante primitiva e deve essere effettuata annualmente nei pazienti con colangite sclerosante primitiva e malattia infiammatoria cronica dal momento della diagnosi della colangite sclerosante primitiva a causa dell'aumentato rischio di adenocarcinoma colorettale.