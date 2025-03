Test di imaging del fegato e della colecisti

L'ecografia, tradizionalmente effettuata per via transaddominale dopo un periodo di digiuno, fornisce informazioni strutturali ma non funzionali. È la tecnica meno costosa, più sicura e più sensibile per la visualizzazione del sistema biliare, specialmente della colecisti. L'ecografia è la procedura di scelta per

Screening per anomalie delle vie biliari

Valutazione del tratto epatobiliare in pazienti con dolore al quadrante superiore destro dell'addome

Differenziazione fra cause intraepatiche ed extraepatiche di ittero

Screening delle masse epatiche

Imaging addominale (calcoli biliari) Immagine © Springer Science+Business Media

Anche il rene, il pancreas e i vasi sanguigni sono spesso visibili durante l'ecografia epatobiliare. L'ecografia è in grado di misurare le dimensioni della milza e quindi aiutare a diagnosticare una splenomegalia, che suggerisce ipertensione portale.

L'ecografia può risultare difficile in pazienti con gas intestinale o nei soggetti obesi ed è operatore-dipendente. L'ecografia endoscopica può fornire una migliore risoluzione delle anomalie epatobiliari. L'ecografia endoscopica incorpora un trasduttore ecografico all'estremità di un endoscopio e ciò consente una maggiore risoluzione dell'immagine anche in presenza di gas intestinale.

I calcoli emettono intensi echi con cono d'ombra posteriore che si muove in funzione della forza di gravità. L'ecografia transaddominale è estremamente accurata (sensibilità > 95%) per i calcoli della colecisti > 2 mm di diametro (1). L'ecografia endoscopica può rilevare anche calcoli molto piccoli, anche di 0,5 mm (microlitiasi), nella colecisti o nella via biliare. L'ecografia transaddominale ed endoscopica può inoltre evidenziare la presenza di fango biliare (una miscela di materiale particolato e bile) sotto forma di echi di bassa intensità che si dispongono nella parte declive della colecisti, senza cono d'ombra.

I reperti della colecistite tipicamente comprendono

Un ispessimento della parete della colecisti (> 3 mm)

Liquido pericolecistico

Un calcolo incuneato nel collo della colecisti

Dolore quando la colecisti è palpata con la sonda ecografica (segno di Murphy ecografico)

L'ostruzione extraepatica è indicata da dotti biliari dilatati. All'ecografia transaddominale o endoscopica, i dotti biliari appaiono come strutture tubulari anecogene. Il diametro del dotto comune (coledoco) è normalmente < 6 mm, aumenta lievemente con l'età e raggiunge i 10 mm dopo la colecistectomia. La presenza di dotti dilatati è praticamente patognomonica per un'ostruzione extraepatica, nell'appropriata situazione clinica. L'ecografia può non riconoscere un'ostruzione precoce o intermittente che non causa la dilatazione dei dotti. L'ecografia transaddominale può non mostrare il livello o l'eziologia dell'ostruzione biliare (p. es., la sensibilità per i calcoli nel dotto comune (coledoco) può essere anche di solo il 40%) (2). L'ecografia endoscopica ha una resa migliore.

Le lesioni focali epatiche> 1 cm di diametro solitamente possono essere rilevate con l'ecografia transaddominale. In generale, le cisti sono anecogene; le lesioni solide (p. es., neoplasie, ascessi) tendono a essere ecogene. Il carcinoma si presenta come una massa solida, aspecifica. L'ecografia è stata impiegata per lo screening del carcinoma epatocellulare nei pazienti ad alto rischio (p. es., con epatite B cronica, cirrosi o emocromatosi). Poiché l'ecografia può localizzare le lesioni focali, può essere usata per guidare l'aspirazione e la biopsia.

Le patologie diffuse (p. es., cirrosi, steatosi epatica) possono essere rilevate con l'ecografia.

L'elastografia ecografica può misurare la rigidità del fegato come indice di fibrosi epatica. In questa metodica, il trasduttore emette una vibrazione che produce un'onda elastica di taglio (shear wave). Viene misurata la velocità con cui si propaga l'onda attraverso il fegato; la rigidità epatica accelera questa propagazione. L'elastografia è spesso usata in combinazione con analisi del sangue per valutare la fibrosi epatica, in particolare nei pazienti con epatite C cronica e epatopatia grassa non alcolica.