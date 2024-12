Esami del sangue

Ecografia

Spesso, i medici sono in grado di diagnosticare una gravidanza molare (mola idatiforme) subito dopo la sua formazione. Si sospetta una gravidanza molare in base ai sintomi, come un utero più grande del previsto e una secrezione vaginale di tessuto dall’aspetto simile ad acini d’uva.

Viene effettuato un test di gravidanza. In presenza di gravidanza molare i risultati sono positivi, ma non si osserva movimento fetale e non si rileva alcun battito cardiaco fetale.

Si eseguono esami del sangue per misurare il livello di gonadotropina corionica umana (hCG, un ormone normalmente prodotto all’inizio della gravidanza). In caso di gravidanza molare o di un altro tipo di malattia trofoblastica gestazionale tale livello è di solito molto elevato perché questi tumori producono una grande quantità di tale ormone.

Se il livello di hCG è molto alto, i medici eseguono esami del sangue per controllare la funzionalità della tiroide e determinare se è presente ipertiroidismo.

Si può eseguire un’ecografia per assicurarsi che si tratti di una mola idatiforme e non di un feto o di una sacca amniotica (che contiene il feto e il liquido che lo circonda).

Un campione di tessuto viene prelevato durante la dilatazione con raschiamento (D e R) o ottenuto quando il tessuto viene eliminato spontaneamente; viene quindi esaminato al microscopio (biopsia) per confermare la diagnosi. Il tessuto anomalo può essere asportato durante l’intervento di D e R.

In caso di diagnosi di malattia trofoblastica gestazionale si eseguono degli esami di stadiazione per stabilire se il tumore si sia diffuso dal punto di origine ad altre parti del corpo. Gli esami includono la tomografia computerizzata (TC) del torace, dell’addome e della pelvi. Può essere effettuata anche una risonanza magnetica per immagini (RMI).