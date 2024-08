Il medico tratta la causa del sanguinamento. Per esempio, in caso di tumori o altre escrescenze, può rimuoverli chirurgicamente.

Se il sanguinamento ha provocato una carenza di ferro nel sangue, può essere necessario assumere compresse di ferro.

Se è stato perso troppo sangue tutto in una volta e la paziente è in stato di shock, il medico somministra liquidi per via e.v. o trasfusioni di sangue (liquidi o sangue somministrati direttamente in vena). Questo trattamento aiuta ad aumentare la pressione.