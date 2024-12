Sanguinamento vaginale nelle lattanti e nelle bambine

Le informazioni ottenute dall’anamnesi e dall’esame obiettivo spesso suggeriscono una causa del sanguinamento vaginale e gli altri esami eventualmente necessari.

Se il sanguinamento è grave o persistente o se il medico sospetta un’infezione pelvica, si esegue un emocromo completo.

In caso di secrezione vaginale, il medico ne preleva un campione utilizzando metodi appropriati per le bambine. Il campione viene analizzato per la presenza di infezioni vaginali comuni. Se si sospetta un abuso sessuale, si eseguono test per le infezioni sessualmente trasmesse mediante esami del sangue e campioni di urine o vaginali.

In presenza di segni di pubertà precoce si eseguono esami ormonali.

Se il medico sospetta una massa pelvica o la causa del sanguinamento non è stata identificata con l’esame obiettivo, si esegue un’ecografia. Se l’ecografia è inconclusiva, può essere necessario un altro esame di diagnostica per immagini, come la risonanza magnetica per immagini (RMI).