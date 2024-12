Panoramica sui problemi del ciclo mestruale

L’inizio delle mestruazioni durante la pubertà, i ritmi e la durata dei cicli mestruali durante l’età riproduttiva, nonché la loro scomparsa durante la menopausa (che solitamente comincia 12 mesi dopo l’ultimo ciclo mestruale), sono controllati da interazioni ormonali complesse,

che si susseguono nel seguente ordine:

L’ ipotalamo è la parte del cervello che coordina e controlla l’attività ormonale.

L’ ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH) viene rilasciato dall’ipotalamo in modo pulsato.

L’ ipofisi (anch’essa situata nel cervello) è stimolata dal GnRH.

L’ ormone luteinizzante (LH) e l’ ormone follicolo-stimolante (FSH) vengono rilasciati dall’ipofisi.

Le ovaie sono stimolate da LH e FSH.

Le ovaie producono gli ormoni femminili estrogeno e progesterone che, in ultima analisi, controllano le mestruazioni.

Anche gli ormoni prodotti da altre ghiandole, quali la ghiandola surrenale e la tiroide, possono influenzare il funzionamento delle ovaie e le mestruazioni.

Cambiamenti durante il ciclo mestruale

Durante l’età riproduttiva, il sanguinamento vaginale può essere anomalo in caso di mestruazioni troppo abbondanti o troppo scarse, di durata eccessivamente lunga, troppo frequenti o irregolari. Ogni sanguinamento vaginale prima della pubertà o dopo la menopausa è considerato anomalo, fino a prova contraria. La maggior parte delle cause di sanguinamento vaginale anomalo non è grave.

I problemi del ciclo mestruale includono

Le mestruazioni irregolari o assenti e il sanguinamento vaginale anomalo hanno molte cause. Durante l’età riproduttiva, la causa più comune è la gravidanza. Il medico valuta il sanguinamento vaginale delle donne in gravidanza in modo diverso dal sanguinamento vaginale delle donne non in gravidanza (vedere Sanguinamento vaginale all’inizio della gravidanza e Sanguinamento vaginale alla fine della gravidanza).

Alcuni disturbi correlati agli organi riproduttivi, ma non solo al ciclo mestruale possono provocare alcuni degli stessi sintomi dei disturbi mestruali. Tali disturbi includono