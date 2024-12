Infezioni durante la gravidanza

Talvolta farmaci, a seconda del rapporto rischi/benefici

Per stabilire se procedere con il trattamento di una donna in gravidanza con farmaci antimicrobici, i medici soppesano i rischio del farmaco con i rischi di infezione.

Alcuni farmaci antibatterici, come le penicilline, le cefalosporine e i farmaci della famiglia dell’eritromicina (cosiddetti macrolidi) in genere sono ritenuti sicuri in gravidanza.

Altri antibatterici, inclusi le tetracicline e i fluorochinoloni, possono provocare problemi al feto (vedere la tabella Alcuni farmaci che possono causare problemi durante la gravidanza).

I medici inoltre valutano gli eventuali benefici del trattamento. Ad esempio, per la vaginosi batterica asintomatica in una gravidanza non considerata ad alto rischio, non è noto se il trattamento della condizione apporti benefici.