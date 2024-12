Infezioni vescicali e renali dopo il parto

Antibiotici

Normalmente la donna riceve un antibiotico per via endovenosa per le infezioni renali e orale per le infezioni vescicali.

Se la diffusione dell’infezione vescicale ai reni non è comprovata, gli antibiotici possono essere somministrati solo per pochi giorni. Se si sospetta un’infezione renale, la somministrazione di antibiotici (ceftriaxone da solo o ampicillina più gentamicina) continua fino a quando la febbre non sia scomparsa da almeno 48 ore. Spesso, poi si somministrano antibiotici orali per 7-14 giorni. Quando i risultati dell’esame colturale sono disponibili, l’antibiotico può essere sostituito con uno più efficace contro i batteri presenti.

L’assunzione di molti liquidi aiuta a preservare la funzionalità dei reni e ad allontanare i batteri dall’apparato urinario.