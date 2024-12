(parto vaginale)

Dopo il parto, il bambino, il medico o l’ostetrica palpano delicatamente l’addome della donna per accertarsi che l’utero si stia riducendo (stia tornando alle dimensioni originarie). Successivamente, la placenta di solito si stacca dall’utero nell’arco di 3-10 minuti, con conseguente sanguinamento. Spesso, la donna elimina spontaneamente la placenta. Tuttavia, in molti ospedali, non appena partorito il bambino si somministra ossitocina (per via endovenosa o intramuscolare) alla donna e si effettua periodicamente un massaggio addominale per favorire la contrazione uterina e l’eliminazione della placenta.

Se la donna non può espellerla e specialmente in caso di sanguinamento eccessivo, il medico o l’ostetrica esercitano una pressione sull’addome della donna provocando il distacco della placenta dall’utero e la conseguente espulsione. Se la placenta non viene espulsa nell’arco di 45-60 minuti dopo il parto, il medico o l’ostetrica possono introdurre una mano nell’utero, per separare la placenta dall’utero e asportarla. Per questa procedura sono necessari analgesici o l’anestesia.

Una volta asportata, questa viene esaminata per verificare che sia completa. Eventuali frammenti rimasti nell’utero possono causare un’infezione uterina o impedire la contrazione dell’utero. Le contrazioni sono essenziali per prevenire ulteriori emorragie dopo il parto. Se la placenta è incompleta, il medico o l’ostetrica possono rimuovere gli eventuali frammenti manualmente. Talvolta, i frammenti devono essere asportati chirurgicamente.