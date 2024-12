Farmaci (zuranolone, brexanolone o altri antidepressivi)

Psicoterapia

Il trattamento della depressione post-partum include psicoterapia e antidepressivi.

Due farmaci sono stati approvati dalla Food and Drug Administration statunitense specificamente per la depressione post-partum: brexanolone, somministrato per via endovenosa, e zuranolone, assunto per via orale.

Le donne affette da psicosi post-partum possono aver bisogno di un ricovero, preferibilmente in una struttura controllata che permetta loro di tenere con sé il bambino. Possono essere necessari farmaci antipsicotici nonché antidepressivi.

Le donne che allattano al seno devono consultare il proprio medico prima di assumere uno qualunque di questi farmaci, per stabilire se possono continuare ad allattare (vedere Assunzione di farmaci durante l’allattamento). Molti antidepressivi consentono alle donne di continuare ad allattare.