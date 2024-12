Panoramica sulle infezioni batteriche nei bambini

Esami di sangue, fluidi corporei o campioni tissutali

Coltura (solitamente eseguita con un piccolo tampone)

A volte i medici diagnosticano le infezioni batteriche quando il bambino presenta i sintomi tipici, anche se generalmente è necessario isolare i batteri in campioni di tessuti o fluidi biologici, quali sangue, urine, pus o liquido cerebrospinale (liquido presente attorno al midollo spinale). Talvolta i batteri contenuti in questi campioni possono essere identificati al microscopio o mediante test rapidi come quelli che rilevano il materiale genetico di alcuni batteri. Spesso, tuttavia, i batteri sono troppo pochi o troppo piccoli per essere visibili, per cui è necessario farli crescere in laboratorio (coltura). In genere sono necessarie 24-48 ore per la crescita dei batteri in coltura.

La coltura è utile anche per valutare la suscettibilità di specifici batteri ai vari antibiotici. I risultati possono aiutare il medico a determinare il farmaco da utilizzare per trattare il bambino infetto.