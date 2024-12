La batteriemia occulta (nascosta) è la presenza di batteri nel torrente ematico di un bambino con febbre non particolarmente provato e senza altri focolai infettivi evidenti.

In genere, la batteriemia occulta è causata dal batterio Streptococcus pneumoniae .

Tipicamente, i bambini non hanno sintomi, se non la febbre.

La diagnosi si basa sugli esami del sangue.

Gli antibiotici possono eliminare l'infezione.

La vaccinazione può prevenire l’infezione da Streptococcus pneumoniae.

(Vedere anche Batteriemia negli adulti.)

I bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età sviluppano comunemente febbre. In genere, sviluppano anche altri sintomi, come tosse e rinorrea, che consentono ai medici di diagnosticare la causa della febbre, che a volte, tuttavia, può essere l'unico sintomo e quindi non avere alcuna causa apparente. Nella maggior parte dei casi, la febbre è dovuta a un'infezione virale che si risolve spontaneamente. In alcuni casi, i bambini presentano un’​infezione delle vie urinarie. In alcuni bambini che non evidenziano una causa apparente, la febbre è dovuta alla presenza di batteri nel torrente ematico (batteriemia). Nei bambini più grandi e negli adulti che non hanno altri sintomi, i batteri nel torrente ematico non sono quasi mai la causa della febbre.

Negli Stati Uniti e in Europa, le vaccinazioni dei neonati con il vaccino coniugato anti-Haemophilus influenzae di tipo b e il vaccino coniugato anti-Streptococcus pneumoniae hanno pressoché eliminato la batteriemia occulta causata da tali batteri. I vaccini contro Neisseria meningitidis sono somministrati di routine a preadolescenti e adolescenti e possono essere somministrati anche ad alcuni bambini di età inferiore a 36 mesi a maggior rischio di contrarre infezioni. È improbabile che i bambini che hanno ricevuto i vaccini raccomandati sviluppino batteriemia. La batteriemia occulta, tuttavia, può manifestarsi ugualmente nei bambini non vaccinati o non sufficientemente vaccinati, e nei bambini con un deficit immunitario.

Sapevate che...

(Vedere anche Panoramica sulle infezioni batteriche nell'infanzia.)

Sintomi della batteriemia occulta Il sintomo principale di batteriemia occulta è la febbre pari o superiore a 39 °C Si ritiene che i bambini che presentano altri sintomi, quali tosse, dispnea, mancanza o scarsità d'interesse (svogliatezza) oppure colorazione rossa o bluastra della cute, non siano affetti da batteriemia occulta. Molto probabilmente hanno un’infezione batterica specifica e devono essere immediatamente valutati da un professionista sanitario.

Diagnosi di batteriemia occulta Emocoltura

Urinocoltura ed esame delle urine

A volte altri esami del sangue e delle feci e una puntura lombare Dato che non sono in grado di stabilire con certezza se i bambini con la febbre abbiano una batteriemia occulta, i medici devono effettuare un’emocoltura per identificare eventuali batteri. Poiché i batteri sono troppo pochi o troppo piccoli da vedere, i medici inviano dei campioni di sangue a un laboratorio in modo che i batteri possano essere esaminati e coltivati (in coltura) per essere identificati. Se i risultati della coltura sono positivi, significa che sono stati rilevati batteri. I neonati o i bambini di qualsiasi età che hanno la febbre e altri sintomi seri vengono sottoposti al prelievo di campioni di sangue, urine e liquor cerebrospinale (liquido presente attorno al cervello e al midollo spinale) a prescindere dal fatto che siano vaccinati o meno. Il liquor viene prelevato nel corso di una puntura lombare (rachicentesi), che consiste nel prelievo di un campione di liquor dallo spazio tra 2 vertebre con un piccolo ago. Tutti i campioni vengono inviati a un laboratorio per essere analizzati e individuare eventuali segni di infezione batterica. Nella maggior parte dei casi, il neonato o il bambino viene ricoverato in ospedale e riceve una terapia antibiotica. I bambini che presentano difficoltà respiratorie, inoltre, vengono in genere sottoposti anche a una radiografia del torace. A seconda dell’età del bambino, possono essere eseguiti anche altri esami del sangue. In alcuni bambini si potrebbe anche ricorrere a test di individuazione rapida di alcuni virus. Per eseguirli, si preleva un campione dal naso o dalla gola mediante un tampone. Generalmente, i risultati sono disponibili nel giro di poche ore. Neonati di età inferiore a 3 mesi A differenza dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, quando i neonati di età inferiore a 3 mesi hanno la febbre, il medico non sempre riesce a stabilire se presentino o meno una batteriemia semplicemente esaminandoli. In questi casi, di solito eseguono alcune analisi di laboratorio (emocromo completo, esame delle urine ed emocolture). Se i risultati degli esami di sangue e urine sembrano normali, alcuni medici chiedono ai genitori o ai responsabili del bambino di tenerlo sotto controllo a casa e di ritornare in ambulatorio dopo 24 ore per eseguire una nuova valutazione e controllare le emocolture. In questo periodo, non vengono prescritti antibiotici. Altri medici preferiscono ricoverare in ospedale il neonato e sottoporlo a ulteriori esami di sangue, urine e liquor. La maggioranza dei medici ritiene che i neonati di età inferiore a 30 giorni siano particolarmente ad alto rischio di batteriemia, che ha diverse cause. I neonati che rientrano in questa fascia di età vengono tipicamente ricoverati in ospedale e sottoposti a esami di sangue, urine e liquor. Di solito vengono trattati con antibiotici in attesa dei risultati degli esami di laboratorio. Bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni di età I bambini che rientrano in questa fascia di età e che hanno la febbre, ma sono stati sottoposti a tutte le vaccinazioni e appaiono in salute, sono a bassissimo rischio di batteriemia. A causa del basso rischio, i medici potrebbero decidere di tenere il bambino sotto osservazione senza fare esami del sangue. In genere, tuttavia, vengono eseguiti un esame delle urine e un’urinocoltura per stabilire se la causa della febbre sia un'infezione delle vie urinarie. Ai genitori o responsabili del bambino viene chiesto di tenere sotto controllo i sintomi e di ricontattare il medico (di persona o al telefono) entro 24-48 ore. Se il bambino peggiora o la febbre non scompare, si eseguono esami del sangue ed eventualmente una radiografia del torace o una puntura lombare.