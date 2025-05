Sindrome da ostruzione sinusoidale epatica

Trattamento della causa

Trattamento dei problemi dovuti all’ostruzione dei vasi

Non esiste un trattamento specifico per l’ostruzione. Se possibile, le cause devono essere trattate o eliminate. Ad esempio, se un soggetto sta consumando una sostanza (come un infuso) o sta assumendo un farmaco che siano in grado di danneggiare il fegato, questi vanno sospesi.

L’acido ursodesossicolico contribuisce a prevenire la sindrome da ostruzione sinusoidale successiva a un trapianto di cellule staminali o di midollo osseo. La sindrome da ostruzione sinusoidale dovuta alla malattia del trapianto contro l’ospite può essere trattata aumentando la dose di farmaci usati per sopprimere il sistema immunitario o di sodio defibrotide.

I problemi che derivano dai vasi ostruiti vengono trattati. Ad esempio, una dieta iposodica (poco sale) e i diuretici possono contribuire a evitare l’accumulo di liquidi nell’addome.

Se si sviluppa ipertensione portale, il medico può cercare di creare una via alternativa per il flusso sanguigno usando una procedura denominata shunt portosistemico intraepatico transgiugulare (TIPS). Tuttavia, non è chiaro se questa procedura sia efficace.

In rari casi, si può ricorrere a un trapianto di fegato.