La cosa più importante da fare è:

Si smette di assumere alcolici

Smettere di consumare alcolici può essere difficile. Altre misure che possono contribuire consistono nel partecipare a un programma di riabilitazione, entrare in un gruppo di sostegno e rivolgersi a un consultorio. Il medico può prescrivere farmaci che aiutano a ridurre i sintomi da astinenza alcolica.

Altri trattamenti possono includere:

Assumere alimenti e vitamine utili all’organismo

Assumere farmaci detti corticosteroidi per ridurre l’infiammazione del fegato

Se il fegato è in pessimo stato e non funziona quasi più, può essere necessario un trapianto di fegato. Si tratta di un intervento chirurgico in cui il fegato in cattive condizioni viene sostituito con un fegato sano. Dato che l’alcol può danneggiare anche il nuovo fegato, in genere si ricorre al trapianto solo se il paziente ha smesso di bere.