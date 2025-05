Vaccino contro il virus Ebola

rVSV-ZEBOV viene somministrato a soggetti di età pari o superiore a 18 anni come singola iniezione intramuscolare.

Negli Stati Uniti questo vaccino è consigliato per le persone di età pari o superiore a 18 anni che sono ad alto rischio di esposizione occupazionale al virus Ebola perché:

Sono coinvolti in interventi di risposta a un’epidemia di Ebola

Lavorano in qualità di personale sanitario presso centri federali designati per il trattamento di questa malattia negli Stati Uniti

Lavorano in qualità di personale di laboratorio o di altro tipo presso strutture con livello di biosicurezza 4 in cui viene manipolato il virus Ebola negli Stati Uniti

Lavorano in qualità di personale di laboratorio o di altro tipo presso strutture del Laboratory Response Network

Scorte di questo vaccino sono inoltre presenti in Svizzera per una rapida distribuzione nelle regioni in cui si manifesta un’epidemia di malattia da virus Ebola.

Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo viene somministrato come iniezione intramuscolare in 2 dosi per la prevenzione della malattia da virus Ebola causata dalla specie virus Ebola Zaire in soggetti di età pari o superiore a 1 anno.