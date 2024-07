Compresse calde e analgesici per il sollievo dal dolore

Talvolta un farmaco anticoagulante

In genere, la trombosi venosa superficiale regredisce spontaneamente. L’applicazione di compresse calde e l’assunzione di un analgesico, come l’aspirina o altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) di solito aiuta ad alleviare il dolore.

Sebbene l’infiammazione scompaia generalmente nell’arco di pochi giorni, possono passare diverse settimane prima che il gonfiore e la dolorabilità scompaiano completamente. In alcuni casi, in presenza di trombosi venosa superficiale molto estesa si somministra anche eparina o un altro anticoagulante per contribuire al contenimento del processo di coagulazione.