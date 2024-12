Diagnosi di cancro

In seguito alla diagnosi di un tumore, gli esami di stadiazione permettono di determinare quanto sia avanzata la neoplasia in termini di sede, dimensioni, crescita nelle strutture vicine e diffusione ad altre parti dell’organismo. Chi è affetto da tumore, a volte, è impaziente e ansioso durante gli esami di stadiazione, sperando in un rapido inizio del trattamento. Tuttavia, la stadiazione permette ai medici di scegliere il trattamento più efficace e aiuta a stabilire la prognosi.

Per determinare la stadiazione possono essere utili scansioni o altri test diagnostici per immagini, come la radiografia, la TC, la RMI, la scintigrafia ossea con materiali radioattivi o la tomografia a emissione di positroni (PET). La scelta del test (o dei test) da utilizzare per la stadiazione dipende dal tipo di tumore. La TC viene usata per rilevare tumori in molte parti del corpo, come cervello, polmoni e organi addominali, inclusi ghiandole surrenali, linfonodi, fegato e milza. La RMI è particolarmente utile per individuare carcinomi del cervello, delle ossa e del midollo spinale.

Spesso per poter determinare la stadiazione del tumore è necessario ricorrere alla biopsia, che può talvolta essere eseguita assieme al trattamento chirurgico iniziale del tumore. Per esempio, durante una laparotomia (intervento addominale) per rimuovere un tumore del colon, il chirurgo rimuove i linfonodi vicini per controllare la diffusione del tumore. Durante l’intervento del carcinoma della mammella, il chirurgo esegue una biopsia o rimuove un linfonodo ascellare (il primo linfonodo probabile sede di diffusione del tumore, chiamato anche linfonodo sentinella) per stabilire se vi è stata una diffusione del tumore in tale sede. Questo dato, assieme alle caratteristiche del tumore primario, aiuta il medico a stabilire se sia necessario un ulteriore trattamento.

Se la stadiazione si basa solo sui risultati iniziali delle biopsie, sull’esame obiettivo e sugli esami di diagnostica per immagini, lo stadio viene riconosciuto come clinico. Se il medico usa i risultati derivanti da una procedura chirurgica o da biopsie aggiuntive, lo stadio viene denominato patologico o chirurgico. Gli stadi clinico e patologico (chirurgico) possono differire.

Oltre ai test di diagnostica per immagini, i medici spesso eseguono prelievi di sangue per controllare se il tumore ha iniziato a intaccare il fegato, le ossa o i reni.