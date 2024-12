Screening del tumore

I test di screening servono per individuare l’eventuale presenza di una malattia prima della comparsa dei sintomi. I test di screening normalmente non sono definitivi. I risultati vengono confermati o confutati eseguendo ulteriori esami e test.

Gli esami diagnostici vengono eseguiti quando il medico sospetta un tumore (vedere anche Diagnosi di cancro).

Prima di scegliere quale test di screening utilizzare, i medici cercano di verificare se una determinata persona è a rischio elevato di tumore, a causa dell’età, del sesso, dell’anamnesi familiare, della sua anamnesi pregressa e dello stile di vita. L’American Cancer Society (società americana per il tumore) ha stabilito delle linee guida da utilizzare per lo screening dei tumori che vengono ampiamente impiegate. Anche altri gruppi hanno sviluppato linee guida per lo screening. Gruppi diversi a volte emettono linee guida diverse, a seconda del peso dato dagli esperti appartenenti a quel gruppo alla rilevanza e all’importanza relative dell’evidenza clinica esistente.

Sebbene possano contribuire a salvare delle vite, i risultati di tali test possono essere falsamente positivi o falsamente negativi:

Risultati falsi positivi: Risultati che suggeriscono la presenza di un tumore anche quando in realtà non c’è

Risultati falsi negativi: Risultati che non mostrano alcun indizio di un tumore effettivamente presente

I risultati falsi positivi possono generare uno stress psicologico inutile e comportare altri test invasivi o costosi. I risultati falsi negativi possono dare un falso senso di sicurezza, anche se la persona coinvolta ha un tumore. Per questi motivi, solo un esiguo numero di test di screening è considerato abbastanza affidabile per un uso di routine da parte dei medici.

Nelle donne, i due test più diffusi sono il test di Papanicolaou (Pap test) e i test per i sottotipi ad alto rischio di papillomavirus umano (HPV), per individuare il tumore della cervice, e la mammografia, per individuare il tumore della mammella. Entrambi sono stati molto efficaci nel ridurre il tasso di mortalità per questi tumori in alcuni gruppi di età.

Negli uomini è possibile basarsi sui livelli dell’antigene prostatico specifico (prostate-specific antigen, PSA) nel sangue per individuare il tumore della prostata. I valori di PSA risultano spesso elevati negli uomini con tumore della prostata, ma anche negli uomini affetti dalla ipertrofia prostatica benigna. L’inconveniente principale dei test di screening è quindi il gran numero di risultati falsi positivi, che in genere determinano l’esecuzione di esami più invasivi, come la biopsia prostatica. Inoltre, i medici si stanno ora rendendo conto che non tutti i tumori della prostata rilevati alla biopsia potranno dare problemi. Non è ancora chiaro se il test del PSA debba essere eseguito di routine per lo screening del tumore della prostata, in quanto diversi gruppi danno diverse raccomandazioni. Gli uomini devono discutere del test del PSA con il proprio medico.

Per lo screening del tumore del colon possono essere utilizzati diversi esami, i soggetti devono discutere con il proprio medico quali esami utilizzare. Un comune test di screening per l’individuazione del tumore del colon consiste nel controllo delle feci alla ricerca di sangue, che non può essere rilevato a occhio nudo (sangue occulto). La presenza di sangue occulto nelle feci è un indizio di un danno in qualche punto del tratto digerente. Il problema potrebbe essere causato dal tumore, anche se molti altri fattori (come ulcere, emorroidi, diverticolite, cioè piccole sacche sulla parete del colon e vasi sanguigni patologici sulle pareti intestinali) possono anch’essi causare il rilascio di piccole quantità di sangue nelle feci. Inoltre, l’assunzione di aspirina o di altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), o un pasto a base di carne rossa, possono temporaneamente provocare un risultato positivo del test. Un altro esame verifica l’eventuale presenza nelle feci di DNA anomalo proveniente da un tumore del colon. Spesso, per lo screening del tumore del colon vengono usate procedure ambulatoriali, come la sigmoidoscopia, la colonscopia e un tipo speciale di tomografia computerizzata (TC) del colon, la colonscopia virtuale.

Lo screening del tumore polmonare con una TC polmonare è disponibile per i soggetti che fumano attualmente o che hanno smesso solo nei 15 anni precedenti. I rischi e i benefici di questa procedura vanno valutati con il proprio medico.

L’autopalpazione di routine per i segni del tumore è stata talvolta raccomandata. Tuttavia, tranne probabilmente per il tumore del testicolo, lo screening domiciliare con l’autopalpazione non si è dimostrato efficace nell’identificazione di un tumore, quindi, anche se i soggetti effettuano l’autopalpazione, è importante anche seguire le raccomandazioni relative ai test di screening.

Alcuni test di screening possono essere eseguiti a domicilio, come il controllo della presenza di sangue nelle feci ponendo una piccola quantità di feci su una con una scheda speciale e inviandola a un laboratorio perché venga esaminata. Un risultato anomalo deve spingere una visita dal medico per la conferma.

I marcatori tumorali sono sostanze secrete nel flusso sanguigno da alcuni tumori. Inizialmente si pensava che la misurazione dei livelli di questi marcatori potesse essere un modo eccellente di effettuare lo screening per il tumore in persone asintomatiche. Tali marcatori, tuttavia, possono essere presenti in una certa misura nel sangue di persone non affette da tumore. L’individuazione di un marcatore tumorale, una sostanza che ricopre un ruolo molto circoscritto nello screening tumorale, non significa necessariamente che una persona ha sviluppato un cancro.

Tabella Raccomandazioni per lo screening del cancro* Tabella