I sintomi possono non comparire per un certo periodo. Talvolta, un tumore polmonare viene rilevato incidentalmente quando si esegue una radiografia del torace per altri problemi.

Quando i sintomi sono presenti, generalmente consistono in:

Tosse

La tosse è solitamente secca, tuttavia, in alcuni casi può esservi produzione di espettorato, che può anche essere striato di sangue. La tosse può non essere grave, ma non scompare come quelle dovute a raffreddamento.

Con la crescita del tumore, si possono manifestare altri sintomi quali:

Mancanza di appetito

Perdita di peso

Sensazione di debolezza e stanchezza

Dolore toracico

I tumori polmonari determinano frequentemente il decesso, soprattutto se non vengono identificati presto.