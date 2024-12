Prova da sforzo

Il test semplice misura la distanza massima che il paziente riesce a percorrere, in base al proprio ritmo, in 6 minuti su una superficie piana. Valuta la funzionalità complessiva, ma, in caso di riduzione della resistenza allo sforzo, non è in grado di fornire informazioni sui singoli organi e sistemi (ovvero cuore, polmoni, muscoli e ossa o altri organi e sistemi) responsabili dell’alterazione. I risultati del test possono essere influenzati dall’impegno del paziente.

Questo esame trova impiego prima di un trapianto di polmone e di un intervento chirurgico di riduzione del volume polmonare, al fine di monitorare la risposta ai trattamenti e la riabilitazione polmonare, nonché predire il rischio di invalidità o morte in pazienti con cardiopatie e patologie polmonari.