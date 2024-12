Anamnesi ed esame obiettivo per le pneumopatie

Anamnesi per le pneumopatie

Innanzitutto, il medico interroga il paziente riguardo ai sintomi. La presenza di senso di costrizione o dolore toracici, respiro affannoso (dispnea) a riposo o sotto sforzo, tosse, tosse con emissione di espettorato o sangue (emottisi) e sibili respiratori può indicare una patologia polmonare o delle vie respiratorie. Sintomi più generici quali febbre, debolezza, affaticabilità o una sensazione generale di malessere o fastidio, in alcuni casi rispecchiano una patologia polmonare o delle vie respiratorie.

Successivamente, il medico interroga il paziente in merito a:

Pregresse patologie e infezioni polmonari

Altri problemi medici e trattamenti, precedenti e attuali

Pregressa esposizione a sostanze chimiche, polveri, muffe o animali

Uso di sostanze, alcol e tabacco

Casa e ambienti di lavoro

Viaggi

Attività ricreative

Il medico indaga su eventuali casi in famiglia di patologie polmonari o dell’albero respiratorio o su qualsiasi altra patologia che potrebbe interessare i polmoni o le vie aeree (come coagulazione e stati infiammatori diffusi). Chiede inoltre informazioni su altri sintomi comuni e disturbi, anche non apparentemente correlati all’apparato respiratorio.