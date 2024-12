Non esistono cure per la colite ulcerosa. Molti trattamenti possono aiutare ad alleviare i sintomi.

I farmaci possono:

Aiutare a bloccare la diarrea e il dolore addominale

Ridurre l’infiammazione intestinale

Cambiare il modo in cui funziona il sistema immunitario

Altri trattamenti includono:

Bere abbastanza liquidi

Assumere integratori di ferro, calcio e vitamina D

Evitare noci, frutta e verdura poco mature durante la riacutizzazione

Tentare una dieta senza latticini per vedere se allevia i sintomi

Non assumere alcuni farmaci che possono causare una riacutizzazione, come gli analgesici chiamati FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei)

Evitare lo stress

Se il trattamento farmacologico non ha successo, oppure a distanza di tempo per ridurre il rischio di tumore del colon, si può procedere a un trattamento chirurgico per asportare l’intestino crasso. Dopo la chirurgia talvolta viene effettuata un’ileostomia. Si tratta di un’apertura nell’addome inferiore collegata all’estremità dell’intestino tenue. Le feci escono dall’ileostomia in un sacchetto di plastica. Talvolta viene effettuato un intervento speciale che rimuove il colon ma non richiede un’ileostomia.

Se non si opta per il trattamento chirurgico, il paziente viene sottoposto a frequenti colonscopie per individuare segni precoci di tumore.