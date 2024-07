Rianimazione cardiopolmonare

Prevenzione di ulteriori episodi

La fibrillazione ventricolare deve essere trattata come un’emergenza assoluta. La rianimazione cardiopolmonare (RCP) deve essere avviata il più presto possibile. Deve essere seguita da defibrillazione (una scarica elettrica erogata sul torace), non appena il defibrillatore è disponibile. Possono essere quindi somministrati farmaci utilizzati per trattare le aritmie (vedere la tabella Alcuni farmaci utilizzati per il trattamento delle aritmie) per aiutare a mantenere il normale ritmo cardiaco.

Quando la fibrillazione ventricolare subentra entro poche ore da un attacco cardiaco in soggetti che non sono in stato di shock e che non presentano insufficienza cardiaca, la defibrillazione tempestiva ripristina il ritmo normale nel 95% dei casi e la prognosi è buona. La comparsa di shock e di insufficienza cardiaca indica un grave danno ai ventricoli. Se i ventricoli sono gravemente danneggiati, la cardioversione, anche se tempestiva, ha solo il 30% di possibilità di successo e il 70% dei sopravvissuti rianimati muore senza riacquistare una normale funzione.

Nei soggetti rianimati con successo dopo una fibrillazione ventricolare e che sopravvivono, il rischio di recidiva è elevato. Se la fibrillazione ventricolare è provocata da un disturbo reversibile, questo deve essere trattato. Diversamente, la maggior parte dei soggetti viene sottoposta all’impianto chirurgico di un defibrillatore-cardioversore impiantabile (ICD) che somministra una scarica per trattare la fibrillazione se si ripresenta. Gli ICD garantiscono un monitoraggio continuo della frequenza e del ritmo cardiaco, rilevando automaticamente la fibrillazione ventricolare, ed erogando una scarica per ripristinare il ritmo normale. Questi soggetti sono spesso trattati con farmaci volti a prevenire la ricomparsa.