A volte impianto di un pacemaker artificiale

In genere il blocco atrioventricolare di primo grado non richiede trattamento.

Alcuni soggetti con blocco atrioventricolare di secondo grado necessitano di un pacemaker artificiale. Alcuni soggetti con blocco atrioventricolare di terzo grado necessitano di un pacemaker artificiale.

In caso di emergenza, può essere utilizzato un pacemaker temporaneo, finché non sia possibile impiantarne uno permanente. La maggior parte dei pazienti necessita di un pacemaker artificiale (vedere la figura Mantenimento del battito: pacemaker artificiali) per il resto della vita, anche se il ritmo cardiaco può regolarizzarsi grazie alla risoluzione della causa del blocco atrioventricolare, per esempio, dopo che il farmaco che ha causato il blocco atrioventricolare viene sospeso o dopo il recupero dall’attacco cardiaco.