Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary

Il blocco di branca è un tipo di blocco di conduzione che prevede un’interruzione parziale o completa del flusso di impulsi elettrici attraverso la branca destra o la sinistra.

(Vedere anche Panoramica sulle alterazioni del ritmo cardiaco e Panoramica sul blocco cardiaco.)

La corrente elettrica che controlla la contrazione del muscolo cardiaco inizia nel nodo senoatriale, scorre attraverso le camere superiori del cuore (atri) e poi entra nelle camere inferiori del cuore (ventricoli) attraverso una specie di scatola di giunzione elettrica, detta nodo atrioventricolare (nodo AV). Il nodo AV è situato nella parte inferiore della parete situata tra gli atri vicino ai ventricoli e fornisce l'unica connessione elettrica tra gli atri e i ventricoli. Il fascio di His è un gruppo di fibre che conduce gli impulsi elettrici dal nodo atrioventricolare alle camere inferiori del cuore (i ventricoli). Si suddivide in due branche. La branca sinistra conduce gli impulsi al ventricolo sinistro, mentre quella destra li conduce al ventricolo destro. La conduzione si può bloccare nella branca sinistra o in quella destra.

La branca sinistra di suddivide ulteriormente in due branche, chiamate fascicolo anteriore e posteriore. Se la conduzione attraverso uno di questi fascicoli si blocca, il blocco viene chiamato emiblocco o blocco fascicolare.

Decorso della via elettrica del cuore

Il blocco di branca di solito non causa sintomi. Il blocco di branca destra non è grave di per sé e si può verificare in soggetti apparentemente sani. Tuttavia, può anche indicare un danno cardiaco significativo dovuto, per esempio, a un pregresso attacco cardiaco.

Il blocco di branca sinistra è tendenzialmente più grave. Negli anziani, spesso indica coronaropatia dovuta ad aterosclerosi.

Un blocco di branca può essere rilevato mediante un elettrocardiogramma (ECG). Ciascun tipo di blocco presenta un aspetto caratteristico.

Il blocco di branca di per sé non richiede generalmente alcun trattamento, a meno che non siano bloccate tutte le branche. Tuttavia, se il blocco è stato causato da una cardiopatia sottostante, può essere necessario il trattamento.