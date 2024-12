La fibrillazione atriale e il flutter atriale sono tipi di alterazioni del ritmo cardiaco. Sono causate da un andamento elettrico anomalo del cuore.

Nella fibrillazione atriale, le cellule negli atri non inviano segnali elettrici regolari. È presente al contrario un’attività elettrica casuale che fa vibrare i compartimenti superiori (atri) del cuore anziché comprimerli vigorosamente con un ritmo regolare. In parte questa attività casuale passa ai ventricoli, che battono in modo irregolare fino a 140-160 volte al minuto invece dei normali 60-100 battiti regolari al minuto.

Fibrillazione atriale Video

Nel flutter atriale, le cellule degli atri inviano segnali regolari, ma i segnali rimangono intrappolati in un circuito che continua a ripetersi. Il segnale elettrico circuitato fa sì che gli atri battano regolarmente ma molto rapidamente, circa 250-350 volte al minuto. Di solito, solo circa la metà di questi battiti anomali passa attraverso i ventricoli, che battono quindi 125-175 volte al minuto.